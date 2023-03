Eine Landsbergerin will Bayerische Bierkönigin werden

Die sechs Finalistinnen bei der Wahl zur Bayerischen Bierkönigin 2023 sind (von links): Anna Eberle aus Landsberg, Rosemarie Katharina Gams aus München, Alina Andraschko aus Neustadt an der Donau, Gina Parzinger aus Waging am See, Anna Kathrin Ott aus Seinsheim und Mona Sommer aus Kempten.

Foto: Augenblick-fotografie