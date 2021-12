Eine Lechterrasse im Landsberger Inselbad?

Plus Der Vereinsvorsitzende Peter Pechtold spricht über die Zukunft des Landsberger Lechstrands. In Sachen Zugang für Kinder und Jugendliche gibt es nach wie vor offene Fragen.

Für den Landsberger Lechstrandverein war es kein einfaches Jahr. Wie berichtet, musste aufgrund der ungeklärten Haftungsfrage das Tor zu dem beliebten Badeplatz lange geschlossen bleiben. Nachdem einige Auflagen erfüllt worden waren, konnte es erst im Juli wieder geöffnet werden. Allerdings durften Jugendliche unter 16 Jahren vorerst nicht an den Strand. Peter Pechtold, Vorsitzender des Lechstrandvereins, hofft, dass sich das wieder ändert – und regt im Zuge dessen den Bau einer Lechterrasse im Inselbad an.