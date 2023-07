Eine neue Chefin im Jobcenter Landsberg

Die Nachfolge von Felix Kramer als Geschäftsführer Jobcenters ist geregelt. Anke Kühn hat die Amtsgeschäfte übernommen.

Anke Kühn ist die neue Geschäftsführerin des Jobcenters in Landsberg. Ihr Vorgänger Felix Kramer wechselt in die Agentur für Arbeit Fürstenfeldbruck und übernimmt dort einen anderen Aufgabenbereich.

Kühn startete ihre Karriere bei der Agentur für Arbeit vor 16 Jahren nach Abschluss Ihres Studiums der Betriebswirtschaftslehre, heißt es in einer Presseerklärung der Arbeitsagentur. Nach ersten Arbeitserfahrungen im Bereich des Arbeitgeberservices der Agentur für Arbeit übernahm sie 2016 Führungsverantwortung und wirkte an unterschiedlichen operativen Stellen im Agenturbezirk Weilheim, unter anderem übernahm sie die Leitung der Fürstenfeldbrucker Geschäftsstelle. Zuletzt verantwortete sie 2022 als Abteilungsleiterin den Bereich Markt & Integration im Jobcenter Augsburg Stadt.

Das Jobcenter soll ein verlässlicher und vereinender Partner sein

„Anke Kühn ist seit vielen Jahren in den verschiedensten Positionen bei der Agentur für Arbeit und im Jobcenter tätig. Sie verfügt über einen breit gefächerten Erfahrungsschatz, ist eine engagierte und angesehene Kollegin und hat für diese wichtige Aufgabe im Landkreis Landsberg beste Voraussetzungen“, sagt Markus Nitsch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Weilheim. Kühn freut sich auf die neue Herausforderung: „Mein Ziel ist es, an die Arbeit meines Vorgängers anzuknüpfen und zusammen mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Stellung des Jobcenters als verlässlicher und vereinender Partner am Arbeitsmarkt auszubauen.“

Vor allem für eine gute Netzwerkarbeit zu Wirtschaft, Verbänden und öffentlichen Einrichtungen vor Ort möchte Kühn sich einsetzen. Einen besonderen Fokus lege sie zudem auf die bedarfsorientierte Förderung der Kundinnen und Kunden und eine individuelle Herangehensweise an jegliche Problemstellung. Übergeordnetes Ziel dabei sei, den Weg in nachhaltige Beschäftigung zu ebnen. (AZ)

