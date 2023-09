Eine neue mobile Abstellfläche für Fahrräder in der Altstadt

Die Landsberger sollen häufiger in die Innenstadt radeln. Ein innovatives Projekt soll das Radfahrern attraktiver machen.

Die Stadt Landsberg hat das Ziel, das Radfahren attraktiver zu machen und den Anteil an Radfahrenden zu erhöhen. Ein Baustein dafür ist, mehr Abstellmöglichkeiten von Fahrrädern in der Altstadt zu etablieren. Dabei will man einen innovativen Weg gehen, wie die Pressestelle der Stadt mitteilt.

Landsberg gehe jetzt mit einer sogenannten Fietsvlonder – einer Fahrradflunder – die jüngst am Holzmarkt aufgestellt wurde, einen neuen und innovativen Weg. Die Anregung dazu kam von Stadträtin Ulrike Gömmer (Grüne). Die Plattform ist mobil und kann versetzt werden. Der Standort am Holzmarkt biete sich hervorragend an zu testen, wie die neue Abstellfläche angenommen wird. Nicht nur für das Einkaufen vor Ort, sondern auch für Besucherinnen und Besucher des Stadttheaters oder der Gastronomie.

Auf der Fläche am Landsberger Holzmarkt haben zehn Fahrräder Platz

Die Plattform weist laut Pressemeldung noch weitere Vorteile auf: Mit der Abmessung von zwei auf fünf Metern passe sie auf einen normalen Auto-Parkplatz. Dabei sei diese so konzipiert, dass bis zu zehn Fahrräder an fünf Anlehnbügeln sicher abgesperrt und abgestellt werden können.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) freut sich über die Möglichkeit, die Altstadt fahrradfreundlicher zu gestalten: „Mit der mobilen Fahrradplattform am Holzmarkt sind wir einen kleinen, dabei wichtigen Schritt im Hinblick auf Mobilitätswende gegangen. Zum einen können die Fahrräder sicher an die Anlehnbügel angeschlossen werden. Zudem können wir evaluieren, welchen Bedarf es an dieser Stelle gibt.“ Der Holzmarkt ist der erste Teststandort in Landsberg. „Je nach Bedarf werden wir weitere Standorte ins Auge fassen“, so die Oberbürgermeisterin. (AZ)

