Eine neue Satzung regelt das Angebot auf dem Landsberger Christkindlmarkt

Der Landsberger Christkindlmarkt wird in diesem Jahr am Montag, 27. November, eröffnet.

Plus Im Stadtrat besteht der Wunsch nach mehr Buden mit weihnachtlichen Artikeln. Auf sämtlichen Märkten sollen die Standgebühren jährlich ansteigen.

Von Dominik Stenzel

Erneut wird es in diesem Jahr in Landsberg einen erweiterten Christkindlmarkt geben. Eine neue Satzung regelt nun im Detail, was an den Ständen angeboten werden soll und wie die Vergabe der beliebten Plätze abläuft. Die Fieranten müssen sich unterdessen auf allen Märkten der Stadt auf steigende Gebühren einstellen.

In Landsberg wird es auf dem Christkindlmarkt in diesem Jahr erneut nicht nur auf dem Hauptplatz, an der Ludwigstraße und auf dem Hellmairplatz Buden geben, sondern auch auf dem Infanterieplatz und dem Roßmarkt. Die Marktfläche wurde im vergangenen Jahr erstmals erweitert – auch aufgrund der unklaren Pandemie-Lage in der kalten Jahreszeit. Zudem konnten so mehr Fieranten berücksichtigt werden: 2022 gab es 65 Stände.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

