Eine neue Stromleitung im Landsberger Westen

Zwischen Honsolgen und Landsberg soll eine Stromleitung erneuert werden. Was die Anwohner im Landsberger Westen erwartet.

Zwischen Honsolgen und Landsberg soll eine Stromleitung erneuert werden. Im Landsberger Westen wird dazu eine Leitung mit sieben Masten zurückgebaut und mit einer anderen Leitung mit höheren Masten zusammengelegt. Was das für die Anwohner bedeutet und wo die Pläne eingesehen werden können.

Die Regierung von Oberbayern hat die Erneuerung der 110 kV-Leitung zwischen Honsolgen, Buchloe, und Landsberg mit Planfeststellungsbeschluss vom 15. September 2022 genehmigt. Der etwa 9,6 Kilometer lange Abschnitt aus den Jahren 1941 und 1959 besteht aus insgesamt 38 Masten im Bereich der Städte Buchloe und Landsberg und der Marktgemeinde Waal. Durch die Erneuerung und den Ersatzneubau von Masten sowie der Verbesserung der Bodenabstände will die LEW Verteilnetz GmbH die Versorgungssicherheit der Leitung gewährleisten. Zudem werden zwei bestehende Leitungen westlich von Landsberg auf einem Teilstück zu einer neuen Vierfachleitung zusammengelegt.

Vier Bauabschnitte sind geplant

Die Sanierung der Leitung soll in vier Bauabschnitten erfolgen. Auf dem ersten Teilstück im Gebiet der Stadt Buchloe sollen an sechs Masten die Leiterseile und Armaturen getauscht und der Bodenabstand vergrößert werden. Im zweiten und dritten Bauabschnitt (größtenteils im Gebiet der Stadt Landsberg) ist der trassengleiche Ersatzneubau von insgesamt 25 Masten der Trasse Honsolgen-Landsberg und der Trasse Landsberg-Schongau geplant. Abschließend soll die zweite Leitung westlich von Landsberg mit insgesamt sieben bisher bestehenden Masten ersatzlos rückgebaut und mit der Leitung Landsberg-Schongau zusammengelegt werden, sodass die neu zusammengelegte Vierfachleitung einen größeren Abstand zum Wohngebiet aufweist. Durch den Ausbau dieses Leitungsabschnitts zur Vierfachleitung sowie der Erhöhung der Bodenabstände werden die neuen Masten höher sein als die bisherigen.

Mit der Maßnahme möchte die LEW Verteilnetz GmbH als Anlagenbetreiberin eine sichere und leistungsfähige Stromversorgung gewährleisten. Zudem führt die zunehmende Einspeisung von regenerativen Energien zu einer Erwärmung und damit auch zu einem größeren Durchhang der Leiterseile, sodass die Bodenabstände der Seile vergrößert werden müssen.

Beschluss und Unterlagen für zwei Wochen im Internet

Die Regierung von Oberbayern hat im Verfahren die Stellungnahmen von Behörden, sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie private Einwendungen geprüft und so weit wie möglich berücksichtigt. Der Planfeststellungsbeschluss und die festgestellten Planunterlagen werden vom 29. September bis einschließlich 13. Oktober auf den Internetseiten der Stadt Buchloe, dem Markt Waal sowie der Stadt Landsberg zur allgemeinen Einsichtnahme veröffentlicht. Solange und soweit das aktuelle Infektionsgeschehen und die Anforderungen des Infektionsschutzes es zulassen, werden die Unterlagen – ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung bei der jeweiligen Gemeinde – auch in Papierform in den Rathäusern zur Einsicht ausgelegt. Details hierzu werden durch die betroffenen Gemeinden ortsüblich bekannt gemacht. Die Dokumente sind ab dem 29. September auch auf der Internetseite der Regierung von Oberbayern abrufbar.

Lesen Sie dazu auch

Gegen den Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Ablauf des vorgenannten Auslegungszeitraums Klage beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof München erhoben werden. Soweit keine Klagen erhoben werden, wird der Planfeststellungsbeschluss nach Ablauf dieser Rechtsbehelfsfrist bestandskräftig. (AZ)