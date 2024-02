Eine Petition ist geplant: Widerstand gegen Montagsdemo

Der Widerstand gegen die motorisierten Montagsdemos in Landsberg wächst. Jetzt gibt es ein Flugblatt dazu.

Viele Landsberger und Landsbergerinnen hatten am Donnerstagmorgen ein Informationsblatt in ihrem Briefkasten. Ein Treffen gegen die Montagsdemos ist hier das Thema, denn viele Bewohnerinnen und Bewohner in der Altstadt finden die motorisierten Demos, die zurzeit jeden Montag in der Altstadt mit den Anhängern von Rolf Kron, Landwirten und Autofahrern stattfinden, sehr störend.

Die Initiatoren eines Bürgerforums wenden sich deshalb nun an alle Geschäfte, Bewohner und Haushalte in der Innenstadt. Ein Treffen für Montag ist geplant, um die Demos in der Innenstadt künftig zu verhindern. Die "motorisierten Montags-Krawall-Lärm-Demos" seien bis Juli, also an 20 Montagen, angemeldet und das Bürgerforum halte diese "beabsichtigt provokanten Demos in den engen Straßen für gesundheits- und geschäftsschädigend und sehr belastend für alle Bewohner, groß und klein, ebenso für alle Tiere".

Jetzt werden Unterschriften gegen die Demos mit Fahrzeugen gesammelt

Auch außerhalb der Innenstadt seien die Anwohner sehr gestresst. Man habe dies bereits angezeigt und das habe bisher keine Wirkung gezeigt. Deshalb wolle man eine Lärm- und Verkehrsbelästigungs-Beschwerde einreichen. Und mit vielen Unterschriften gegen den Fahrzeugeinsatz mit einer Petition vorgehen. Bei einem Treffen am Montag, 19. Februar, ab 18.30 Uhr im griechischen Lokal Cap Sounio wolle man das Thema besprechen. Unterschrieben ist das Blatt mit "Alexandra". Landrat und Oberbürgermeisterin werden von den Initiatoren des Bürgerforums eingeladen, bei diesen Demonstrationen in die Stadt zu kommen.

Von der Polizei Landsberg war zu erfahren, dass die nächste Demo von Rolf Kron wohl nicht mehr den Weg durch die Innenstadt gehen wolle. Weitere Informationen über andere Demos gebe es bisher bisher nicht. Bislang ist die Stadt bei den Demonstrationen fast menschenleer. Außer den Demonstranten scheinen Bürgerinnen und Bürger die Innenstadt zu meiden. Beim Landratsamt gibt es morgen eine Auskunft, welche Demonstrationen für Montag angemeldet sind. Bislang gehe das Demonstrationsrecht vor, heißt es.

