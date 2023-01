Landsberg

vor 19 Min.

Diese Tagesstätte hilft psychisch Kranken bei der Rückkehr in den Alltag

Plus Wie läuft die Arbeit mit psychisch Kranken? Ein Besuch in der Tagesstätte der Caritas in Landsberg gibt einen Einblick in die Arbeit, die dort geleistet wird.

Von Dagmar Kübler

Eine psychische Erkrankung muss keine Sackgasse sein. Einrichtungen wie die Tagesstätte für psychische Gesundheit der Caritas Landsberg geben Tagesstruktur, ermöglichen soziale Kontakte und bieten mit dem Zuverdienstmodell Erkrankten eine sanfte Vorbereitung auf den Wiedereinstieg ins Berufsleben. Während Therapieplätze rar sind, gibt es bei der Tagesstätte noch freie Plätze.

