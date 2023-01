Landsberg

vor 34 Min.

Eine ruhige Variante für den Silvesterabend in Landsberg

Plus Ein Abend wie im Frühling. Wie dieses Silvester in Landsberg zu einem ganz Besonderen wurde. Ein Besuch im Kino und ein Menüabend.

Von Alexandra Lutzenberger Artikel anhören Shape

Was für ein Silvester. Frühlingsstimmung im Landkreis Landsberg. Und alle feiern ausgelassen und fröhlich. Das geht schon beim Frühstück los und sorgt auch für ein langes und ausgiebiges Feuerwerk. Wer es ruhiger mag, kann an diesem Tag eines der Silvesterkonzerte (live in der Kirche, siehe Bericht Seite 26) oder in der Liveübertragung in den Kinos erleben. Auch ein Menü kann man an diesem Abend einbauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen