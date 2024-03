Landsberg

Eine saftige Shakespeare-Komödie im Landsberger Stadttheater

Plus Die Shakespeare Company Berlin präsentiert in Landsberg ein eher unbekannteres Stück des englischen Dramatikers. Es besticht durch Werktreue, Kreativität und Wortwitz.

Von Bärbel Knill

Eine saftige Komödie mit allem, was eine Shakespeare-Inszenierung braucht, konnte das Landsberger Publikum im Stadttheater genießen. Die Shakespeare Company Berlin, inzwischen auch hier bekannt und beliebt wegen ihrer werkgetreuen, kreativen und unterhaltsamen Inszenierungen, präsentierte die weniger bekannte Komödie „Zwei Herren aus Verona“. Diese frühe Komödie Shakespeares wurde lange Zeit von der Kritik unterschätzt. Ihre Modernität zeigt sich jedoch in den Brüchen im Charakter der Protagonisten und in der Handlung und hebt sich dadurch schon zu Zeiten des Autors ab von der Tradition harmloser Schäferspiele.

Gleich zum Einstieg bietet die Berliner Truppe einen schwungvollen Song mit Bandbegleitung: Kontrabass, Geige und Gitarre, dazu mehrstimmiger Gesang, alles selbst gesungen und gespielt. Es folgen noch mehrere erfrischende musikalische Einlagen, besonders sticht dabei Johannes Quissanga als Proteus hervor mit dem Italo-Popsong „L’amore è una cosa meravigliosa“. Quissanga, ein Neuzugang bei der Company, erweist sich als Bereicherung nicht nur musikalischer Art. Als Proteus oder Räuber versprüht er besonderen Charme und Witz. Zur Belustigung bei seiner Solo-Arie trägt allerdings auch ein „Hund“ bei, der herzzerreißend mitheult.

