Landsberg

06:03 Uhr

Eine schauspielerische Darbietung geht im Stadttheater unter die Haut

Plus Ein Stück widmet sich im Landsberger Stadttheater dem schwierigen Thema "sexueller Kindesmissbrauch". Eine Schauspielerin übernimmt dabei alle Rollen.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Eineinhalb Stunden, eine Bühne, eine Schauspielerin, ein Stuhl, im Hintergrund ein Tontechniker – so wenig brauchte es bei der Aufführung von „Kitzeleien - der Tanz der Wut“ im Stadttheater, um das Thema sexueller Kindesmissbrauch so darzustellen, dass es unter die Haut ging. Zwar war die Gruppe derer, die sich des schweren Themas, das häufig noch in der Gesellschaft tabuisiert wird, annehmen wollten, überschaubar. Jedoch riss es am Ende alle von den Plätzen, und der Applaus wollte kein Ende nehmen ob der grandiosen schauspielerischen und tänzerischen Darbietung von Lucca Züchner und der exakten Einspielung von Tönen und Musik des Tontechnikers, der die rasanten Szenen- und Stimmungswechsel bravourös meisterte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen