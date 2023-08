Landsberg

Eine späte Ehre für den Landsberger Maler Johann Mutter

Plus Die Werke des Künstlers sind im Historischen Rathaus zu entdecken. Der frühere Museumsleiter zieht einen Vergleich zu Hubert von Herkomer.

Von Minka Ruile

Selbst im Eigenlob blieb er bescheiden: „Wenn man eine Ausstellung über meine Gemälde machen wird“, formulierte Johann Mutter in seinen letzten Schaffensjahren, „wird man sehen, dass ich kein schlechter Maler war“. Dass der Künstler aus Landsberg weit mehr als das, nämlich ein „sehr guter Maler“ war, davon können sich Besucherinnen und Besucher jetzt in einer neu eingerichteten Dauerausstellung im „Stillen Gang“ des Historischen Rathauses überzeugen.

„Eine Ausstellung an einem so prominenten Ort ehrt einen Künstler in besonderer Weise“, sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl bei der Eröffnungsfeier. Sie verwies auf die Bedeutung des Rathauses nicht nur als repräsentatives Gebäude, sondern vor allem als einen bis heute lebendigen und lehrreichen Ort der Geschichte und der Kunst. Die Fassade reich geschmückt mit den Stuckaturen Dominikus Zimmermanns, das Innere staffiert mit den Werken so bedeutender Maler wie Ferdinand von Piloty, Eduard Schwoißer und Hubert von Herkomer, vereine das Historische Rathaus das Kunstschaffen vorangegangener Jahrhunderte. Es passe entsprechend gut für einen Künstler, der die Tradition und Moderne miteinander verbindet. Das Œuvre Johann Mutters, befand Baumgartl, ergänze in seiner Eigenständigkeit die aktuelle Präsentation und füge sich gleichzeitig stimmig darin ein. Bezugnehmend auf Mutters sowohl eigene als auch kuratorische Ausstellertätigkeit hielt die Oberbürgermeisterin fest: „Mit der Würdigung eines Künstlers an dem Ort, mit dem dieser sich wiederholt auseinandergesetzt hat, schließt sich der Kreis.“

