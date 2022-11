Landsberg

vor 32 Min.

Landsberger Rathaus: Eine spannende Spurensuche als Roman

Plus Die Hanns-Seidel-Stiftung lädt zur Buchvorstellung mit dem Autor Igal Avidan in den Rathaussaal. Er erzählt von einer besonderen Rettungsaktion eines Arabers, der Juden rettete.

Von Hertha Grabmaier Artikel anhören Shape

Ein Israeli schreibt ein Buch über einen Araber, der Juden rettet. "Es ist wichtig, dass an solche Menschen erinnert wird", sagte Ludwig Spänle, der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und Antisemitismus. Couragierte Menschen, wie sie Igal Avidan in seinem Buch "Mod Helmy – Wie ein arabischer Arzt in Berlin Juden vor der Gestapo rettete", beschreibt. Die Buchvorstellung musste coronabedingt bereits zweimal abgesagt werden. Im Rathaussaal konnte Michael Hahn, Referatsleiter der Hanns-Seidel-Stiftung nur circa 30 interessierte Zuhörer begrüßen, darunter Kulturreferent Axel Flörke und Altoberbürgermeister Franz Xaver Rößle, der am Nachmittag, bei einem zweistündigen Rundgang, Igal Avidan Landsberg von seiner schönsten Seite zeigte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen