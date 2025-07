Eine Spende des FC Bayern-Fanclubs

Der FC Bayern-Fanclub im Deutschen Bundestag, die „Berliner Fraktion“, unterstützt den Landsberger Verein „Handwerk mit Herz“ mit einer Spende von 1.000 Euro. Der hiesige CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kießling, auf den die Initiative zurückgeht, überreichte den Scheck beim diesjährigen traditionellen Kreishandwerkerempfang im Landratsamt in Landsberg am Lech.

Kießling betonte: „Der Verein ‚Handwerk mit Herz‘ hat diese Unterstützung als wichtige Initiative in unserer Region mehr als verdient hat. Der Verein ist ein deutliches Zeichen für das soziale Engagement des Mittelstandes und speziell des Handwerks in unserer Region. Was gibt es Schöneres und Besseres, als jungen Menschen, die von Haus aus nicht auf Rosen gebettet sind, einen Weg in eine erfolgreiche Ausbildung und berufliche Zukunft zu eröffnen? Daher freue ich mich sehr, dass sich unser fraktionsübergreifender Fanclub hier in meinem Wahlkreis engagiert.“ Dort war die Freude über die Spende groß. „Wir sind froh über jede Spende und dankbar, dass unser Engagement für benachteiligte Kinder nicht nur in unserer Region, sondern sogar in Berlin wahrgenommen und unterstützt wird. Damit werden wir den Kindern auch in diesem Jahr wieder einen schönen Tag bereiten können “, freut sich die 2. Vorsitzende des Fördervereins, Evi Baab. Mit Spenden wie an den Verein „Handwerk mit Herz“ wollen die Mitglieder des Fanclubs zeigen, dass sie nicht nur gemeinsam die Bayern anfeuern, sondern vor allem auch tolle ehrenamtliche Projekte fördern und diese in den Fokus der Öffentlichkeit rücken.

