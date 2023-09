Eine wunderbare Art sich auszutauschen – Künstlergruppe art@rational stellt aus

Die Künstlergruppe art@rational gibt es seit 15 Jahren. Die VR-Bank ist das feste Domizil in der Landsberger Kunstnacht geworden. Auch eine Benfizaktion gab es.

Beim ersten Mal vor zehn Jahren war die zukünftige Hauptgeschäftsstelle der VR-Bank Landsberg-Ammersee in Landsbergs Ludwigstraße eine Großbaustelle. Die Bilder der Künstlergruppe art@rational verdeckten bei der Langen Kunstnacht vom Putz befreite, kahle Ziegelwände und wurden mit Baustrahlern so gut es eben geht beleuchtet. Damalige Besucher dürften sich anschließend den Staub aus der Kleidung geklopft haben.

Das Bank-Domizil ist längst fertig, die Künstlergruppe des Landsberger Großunternehmens stellt nach wie vor während der Kunstnacht hier aus – heuer zum mittlerweile zehnten Mal. Fünf Mitglieder der zurzeit achtköpfigen Gruppe waren es dieses Mal, die Malerei und Fotografie unterschiedlicher Genres zeigten und als Besonderheit, bemalte Kieselsteine für eine Benefizaktion zum Kauf anboten. Damit beteiligt sich die Künstlergruppe an der Malaktion „Hospizstein“ zugunsten von Sankt Vinzenz-Hospiz Augsburg. Der Erlös soll am Tag der offenen Tür bei dem Augsburger Hospiz übergeben werden.

Die Idee war auch die Büroräume zu verschönern

Begonnen hat alles vor bald 15 Jahren, erzählt Sigrid Striegel, eine der bei der Kunstnacht ausstellenden Malerinnen. Viele weiße Wände und besonders ein ellenlanger Gang von Rational mit einer Unmenge an Türen links und rechts, die in die Büros führten, sei bei den Mitarbeitern nicht allzu gut angekommen. Die Idee, eine Künstlergruppe für die Verschönerung der Wände zu bilden, sei von der damaligen Firmenleitung positiv aufgenommen und Unterstützung zugesagt worden. Im Oktober 2009 gründeten zwölf motivierte Hobbymalerinnen und -maler die Gruppe. Zwei Jahre später wagte sich die Gruppe erstmals an die Öffentlichkeit, stellte bei der Langen Kunstnacht in den Räumen der Vhs aus und wurde im selben Jahr mit einem hausinternen „Kulturpreis“ ausgezeichnet. Nächster Ausstellungsraum war das Pfarrzentrum Mariä Himmelfahrt, danach etablierte sich art@rational in der VR-Bank.

Jahresaustellung von art@rational mit dem Sparschwein. Foto: Thorsten Jordan

Sigrid Striegel ist von Anfang an dabei. Von der Firma habe es stets Unterstützung gegeben. Nach anfänglichen Maltreffen im Seminarraum wurde ein Kellerraum zur Verfügung gestellt. „Wir waren erst ein wenig skeptisch, wie es da sein würde“, erinnert sich die Industriekauffrau im Finanzbereich von Rational. „Längst sind wir hochzufrieden, weil wir einen Raum zur Verfügung haben, wo wir Utensilien stehen lassen können und zwar im Betrieb, aber doch weit weg von den Arbeitsplätzen sind. Und die Kollegen höchstens mal den Geruch von Farbe ertragen müssen“, fügt sie schmunzelnd an. Besonderheit: Willkommen sind nicht nur Rational-Festangestellte. Beispiel sei die Spanischlehrerin Kathe Hiltl, die Sprachkurse für Firmenangehörige gibt.

Jahresaustellung von art@rational in der Bank. Foto: Thorsten Jordan

Für sie sei Kunst Ausgleich zur Arbeit im Büro, betont Sigrid Striegel, und eine wunderbare Möglichkeit, Ideen auszutauschen und sich dabei immer wieder neu inspirieren zu lassen. „Die Arbeit mit kräftigen, leuchtenden Farben macht nicht nur meinen Kopf frei“, sagt die Hobbykünstlerin, die sich in den vergangenen Jahren bei Workshops und Kunstakademien vielfach weiter gebildet hat. Die dabei entstehenden, meist abstrakten Bilder seien auch Balsam für Herz und Seele.

