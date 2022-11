Landsberg

15:30 Uhr

Eine wunderbare Welt in der Landsberger Bahnhofshalle

Plus Die Echinger Malerin Angelika Schmidt stellt im Landsberger Lech-Line am Bahnhof aus. Dabei erinnert einiges an die Eruption eines Vulkans.

Von Romi Löbhard

"Wunderbare Welt" hat die Echingerin Angelika Schmidt ihre aktuelle Ausstellung im Lech-Line am Bahnhofsplatz in Landsberg genannt. Damit möchte die Malerin, die von den Kunstausstellungen im Rathaus ihres Wohnorts bestens bekannt ist und diese Schauen mittlerweile auch organisiert, zum Ausdruck bringen, dass die Welt trotz aller Unwägbarkeiten weiter sehr viel Schönes zu bieten hat.

