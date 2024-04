Landsberg

vor 17 Min.

"Einfach heiraten" in Landsberg: 16 Paare trauen sich spontan

Die Aktion "Einfach Heiraten" kam in Landsberg gut an. Das Bild zeigt (von links) Hochzeitspaar Norbert und Christine Mölder mit ihren Kindern Lissy (22) und Eva (8), Diakonin Nicole Wallisch, Pfarrer Siegfried Martin, Pfarrer Martin Rehner-Mecklenburg, das Hochzeitspaar Annette und Wolfgang Schneider, das Hochzeitspaar Cornelia und Franz Weimeier sowie das Hochzeitspaar Heike Stender und Roland Klossek und Pfarrer Thomas Lichteneber.

Plus Bei der Aktion "Einfach Heiraten" der evangelischen Kirche Landsberg treten 16 Paare vor den Altar. Pfarrer Siegfried Martin zeigt sich berührt.

Von Dagmar Kübler

So mancher in Landsberg mag sich über das häufige Läuten der Kirchenglocken der Christuskirche gewundert haben. Der Grund dafür war erfreulich: 16 Paare sagten bei der Aktion "Einfach Heiraten" der evangelischen Kirche in Bayern, der sich die evangelische Kirche Landsberg erstmals angeschlossen hatte, "Ja" zueinander, ließen sich kirchlich trauen oder segnen. 13 Paare hatten sich angemeldet, drei kamen spontan noch dazu, sodass die drei Pfarrer Thomas Lichteneber, Siegfried Martin und Martin Rehner-Mecklenburg sowie Diakonin Nicole Wallisch alle Hände voll zu tun hatten.

Die meisten Paare waren bereits standesamtlich verheiratet

"Wir waren alle etwas aufgeregt und nervös", gesteht Pfarrer Martin im Gespräch mit unserer Redaktion ein. Am meisten berührt haben ihn die Geschichten über einmalige Lebenswege, und miteinander die Freude zu teilen: "Das hat richtig gutgetan." Das Erfolgsrezept dieser Aktion sei die Spontanität: Keine lange Vorbereitung, kein Erwartungsdruck, sondern sich einfach darauf einzulassen. "In dieser Einfachheit steckt der Moment des Augenblicks, der ganz tief ins Herz eingehen und berühren kann", so Martins Fazit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen