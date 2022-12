Landsberg

Weihnachtlicher Käsekuchen, made in Landsberg

Weihnachtlicher Käsekuchen - Gabriele Röhr backt Kuchen in der Kaffeerösterei Böhm.

Plus Gabriele Röhr backt für die Gourmet Rösterei Henning Böhm in Landsberg. Sie macht aus ihren Rezepten kein Geheimnis und verrät, wie schnell und einfach Kuchenbacken sein kann.

Wenn der Herbst seine Farbe verloren hat, der Duft von Zimt und Nelken sich in der Luft wiegt und die Probleme des Alltags für einen Augenblick vergessen werden, dann wirkt der Zauber der Weihnachtszeit. Gabriele Röhr ist leidenschaftliche Hobbybäckerin und brachte diese Passion mit in ihren Beruf. Sie verrät, wie ein schnelles Rezept sowie einfache Zutaten den manchmal doch so stressigen Adventsalltag versüßen können.

