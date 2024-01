Landsberg

26.01.2024

Mehrwertsteuer: Einige Gastronomen haben die Preise noch nicht verändert

Ramazan Gökmen vom Hotel und Restaurant Mara im Dießener Ortsteil Wengen hat Verständnis, dass die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder angehoben wurde.

Plus Welche Auswirkungen hat die Mehrwertsteuererhöhung auf die Preise in der Gastronomie? Es gibt drei Varianten, wie Wirte und Wirtinnen damit umgehen.

Seit dem ersten Januar gilt in der Gastro wieder: 19 Prozent Mehrwertsteuer auf den Gerichten – bis Ende 2023 war die Steuer auf 7 Prozent in der Gastronomie heruntergesetzt worden, um die Branche in der Pandemiezeit, samt ihren Nachwehen zu entlasten. Zuletzt hatten viele Gastronomen und Gastronominnen ihre Sorge geäußert, dass Gäste aufgrund der Energiekrise und Inflation weniger ausgehen zum Essen und die Normalisierung der Steuer der letzte Nagel im Sarg wäre. Wie schätzen die Wirte im Landkreis die Situation ein?

Der Wirt vom Opatija-Grill Dragan Kolenda hat bisher nur ein paar Gerichte teurer gemacht. Inwieweit die neue Mehrwertsteuer sein Restaurant beeinflussen wird, kann er bisher nicht einschätzen. Foto: Christian Rudnik

Dragan Kolenda, vom Opatija Grill in Landsberg, hat die Preise im Januar bisher nicht alle angehoben. "Eigentlich müssten die zwölf Prozent dazugerechnet werden, aber bis jetzt habe ich nur zehn Gerichte um einen Euro teurer gemacht." Der Januar sei ruhiger verlaufen als andere Monate, allerdings sei das nichts Außergewöhnliches. "Nach Weihnachten, eine Zeit, in der die Menschen viel Geld ausgeben, ist im Januar immer etwas weniger los. Vielleicht war es heuer noch mal etwas ruhiger als gewöhnlich." Der Gastronom rechnet damit, dass es in den nächsten Monaten erst wirklich klar wird, wie groß die Auswirkungen der erhöhten Mehrwertsteuer wirklich sind.

