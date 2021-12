Landsberg

06:01 Uhr

Spendenaktion: Eintopf und Punsch für bedürftige Landsberger

Plus Eine Landsberger Bar bietet am Wochenende kostenlose Mahlzeiten und heiße Getränke in der Altstadt an. Wer nicht bedürftig ist, aber Hunger und Durst hat, kann auch Spenden.

Von Vanessa Polednia

Nicht nur den Magen, sondern auch das Herz soll eine baldige Aktion des Lokals „Stufe 15“ wärmen. Die Landsberger Bar im Vorderen Anger ist normalerweise vor allem für ihr reichhaltiges Frühstück, Heißgetränke und ausgesuchte Cocktails bekannt. Doch für den kommenden Sonntag, den 19. Dezember, werden Töpfe weise Eintopf und Suppe gekocht. Das „Stufe 15“-Team startet nämlich am Sonntag, ab 15 Uhr eine Spendenaktion. Wer es sich leisten kann, gibt für das Essen eine Spende – aber das Angebot ist gleichermaßen an Bedürftige gerichtet, die sich über eine kostenlose warme Mahlzeit freuen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen