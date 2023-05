Landsberg

Einweihung Kindertagesstätte: Endlich geht es los

Plus Die Zeit der vielen Änderungen bei der Entstehung der Kindertagesstätte am Reischer Talweg ist vorbei. Was für die Kinderbetreuung wichtig ist.

Von Dagmar Kübler

Was lange währt, wird endlich gut – getreu diesem Sprichwort wurde am Freitag die Kindertagesstätte am Reischer Talweg im Osten von Landsberg offiziell eingeweiht. Betrieben wird sie bereits seit Januar. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl ging in ihrer Rede auf die wechselvolle Geschichte der Kita ein, deren Planung und Bau insgesamt fünf Jahre in Anspruch nahmen. Im Mai 2018 habe der Stadtrat die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen, da die Bedarfszahlen für die Kinderbetreuung kontinuierlich zugenommen hätten, so Baumgartl. Im März 2019 wurde entschieden, auf sechs Gruppen und eine zusätzliche Notgruppe zu erweitern, im Juli 2019 stellte das Architekturbüro Gerstberger, das auch das Kinderhaus an der Römerauterrasse geplant hatte, die Planung vor.

Eine Phase der Änderungen beim Baum

Bis dahin sei alles normal verlaufen, so Baumgartl, dann jedoch fing die Phase der Änderungen an. So entschied der Stadtrat zuerst, nicht wie bei der Kita Römerauterrasse in Modulbauweise, sondern massiv zu bauen. Bereits einen Monat später schwenkte der Rat auf Holzbauweise um, wiederum einen Monat später auf Hybridbauweise, KfW Standard 55 und den geringst möglichen CO₂-Ausstoß.

