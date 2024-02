Landsberg

Elfie Marijanovic setzt der Fantasie keine Grenzen

Ausstellung Elfie Marijanovic im Lech-Line in Landsberg mit den Werken "Spuren in Blau" und "Spuren in Rot".

Plus In der Galerie des Lech-Line in Landsberg zeigt die Künstlerin „Augensound – von Zufällen, die ins Auge fallen“. Sie nutzt unterschiedliche Materialien.

Von Hertha Grabmaier

Es ist sicher kein Zufall, wenn den Gästen beim Betreten des Kunstfoyers, über das sie zum Restaurant Lech-Line in der einstigen Bahnhofshalle in Landsberg gelangen, die in bunten Farben leuchtende, lebensgroße Puppe „Rainbow Lady“ sofort ins Auge sticht. Sie gehört zur Ausstellung von Elfie Marijanovic.

Von Kopf bis Fuß mit bunten geometrischen Figuren und Kreisen gestylt, ist die kahlköpfige, auf elegante Stöckel gestellte Puppe, geschickt platziert, neben dem in Farben und Formen passenden „Farbenspiel“ in Acrylmischtechnik auf Leinwand. Bei dieser Technik sind der Fantasie, die eigene Kreativität in der Erstellung eines abstrakten Bildes auszuleben, keine Grenzen gesetzt. Um die vielfältigen Möglichkeiten besondere Effekte zu erzielen, ideenreich auszunutzen, bedient sich Elfie Marijanovic unterschiedlicher Materialien, wie Spachtelmasse, Gips, Gießharz, sowie Rost und Steinmehl.

