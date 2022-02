Landsberg

vor 36 Min.

Emotionale Preisverleihung beim letzten Snowdance-Festival in Landsberg

Plus Das letzte Snowdance-Festival in Landsberg geht zu Ende. Bei der Verleihung des Ehrenpreises gibt es eine Überraschung. Tom Bohn verrät den neuen Standort.

Von Dominik Stenzel

Zum letzten Mal geht das Snowdance-Filmfestival in Landsberg über die Bühne. Dementsprechend wurden am Samstagabend bei der Preisverleihung im Stadttheater emotionale Töne angeschlagen. Beim Ehrenpreis gab es eine Überraschung. Zum Ende verriet Festival-Chef Tom Bohn, wo das Event in Zukunft stattfinden soll.

