Landsberg

05:57 Uhr

EMS im Selbstversuch: Das etwas andere Fitnesstraining in Landsberg

Unsere Autorin Clarice Henry probierte unter Anleitung von Personal Trainer Patrick Czok das sogenannte EMS-Training im Studio 20one am Landsberger Roßmarkt aus.

Von Clarice Henry

Spätestens im Frühling werden die Kleider luftiger, die Hosen kürzer und man trägt wieder T-Shirts und – man denkt daran, sich mal wieder ins Fitnessstudio zu begeben. Regt sich bei dem Gedanken daran ein Widerstand in Ihnen? Bei mir auch. Umso interessanter klingt das Konzept des am Landsberger Roßmarkt liegenden Studios 20one. Das Studio ist eines der drei EMS-Studios von Inhaber Seyfi Istanbullu. Was ist EMS überhaupt? Unsere Mitarbeiterin Clarice Henry wagt einen Selbstversuch.

