Endlich wieder Gaudi: So läuft der erste Abend im Landsberger Festzelt

Plus Die Landsberger Wiesn kann nach zwei Jahren Pause wieder durchstarten. Dementsprechend ausgelassen ist am ersten Abend die Stimmung im vollen Festzelt.

Das Bierzelt war bereits proppenvoll und die Stimmung ausgelassen, als der Zweite Bürgermeister Moritz Hartmann auf der Bühne das Festbierfass anzapfte und damit die Landsberger Wiesn offiziell eröffnete. Nach zwei Jahren kann das Volksfest endlich wieder stattfinden. Wie feiert es sich nach der Corona-Zwangspause? Unsere Redaktion war vor Ort und hat sich bei Besucherinnen und Besuchern umgehört.