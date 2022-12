Endlich wieder Nikolausaktion der Landsberger Lions im Olympiakino

Plus Der Landsberger Lions-Club organisiert einen Film für Kinder im Olympiakino. Der Nikolaus überzeugt einmal wieder mit seiner kräftigen Singstimme.

Blinkende Nikolausmützen, hunderte Teller voller gemischter Kuchenstücke und Muffins, aufgeregte Kinder in ausladenden Kinosesseln: Es ist wieder Nikolauskino im Landsberger Olympia-Filmtheater. Zwei Jahre lang musste die Aktion ausfallen, jetzt konnte der Lions-Club Landsberg endlich wieder loslegen. Zum mittlerweile bereits 14. Mal genossen benachteiligte Kinder und Jugendliche einen entspannten Nachmittag.