Landsberg

16:01 Uhr

Endspurt im Fasching: So wird der Kehraus in Landsberg gefeiert

Am Faschingsdienstag in "Didi's Vogelhäusl" in Landsberg durfte eine Polonaise nicht fehlen.

Plus Am Faschingsdienstag haben die Landsberger die Saison vergnügt ausklingen lassen. In "Didi's Vogelhäusl" und im "Trödler" wurde bunt gefeiert.

Von Christina Böltl

Am Faschingsdienstag ist es in Landsberg eher ruhig. Es scheint, als säßen die meisten schon müde vom Feiern daheim. Doch an zwei Orten wird auch an diesem letzten Faschingstag ordentlich gefeiert. In Didi’s Vogelhäusl geht es ab 18 Uhr mit dem Elferrat der Licaria und unter musikalischer Begleitung von DJ Fossi noch mal richtig rund. Und auch beim Trödler in der Salzgasse wird bei bester Stimmung mit DJ Mike der Fasching gebührend verabschiedet.

An der Bar im Vogelhäusl stehen Silvia Schamberger und Lena Beischer. Die beiden haben sich als Marienkäfer und Giraffe verkleidet. Sie seien dieses Jahr am Fasching auch in München unterwegs gewesen, erzählen sie. Zum Ausklang der Saison fänden sie es hier aber noch mal schön. Dann werden sie von der Polonaise mitgezogen, die sich inzwischen gebildet hat. Hinter der Bar vorbei geht es durchs Gebäude in die "Trattoria Italiana" nebenan, nach draußen und wieder ins Vogelhäusl. So wird die Faschingsfreude auch außerhalb geteilt.

