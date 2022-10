Energiekrise: In Landsberg werden weniger Christbäume aufgestellt

Angesichts der Energiekrise wird in Landsberg dieses Jahr die Weihnachtsbeleuchtung abgespeckt. Der Stadtrat stimmt einem Kompromissvorschlag der Verwaltung zu.

Angesichts der Energiekrise wird momentan in vielen Kommunen darüber diskutiert, ob - oder in welchem Umfang - es in diesem Jahr eine Weihnachtsbeleuchtung geben wird. Auch der Landsberger Stadtrat beschäftigte sich nun in seiner Sitzung am Mittwoch, 12. Oktober, mit diesem Thema und sprach sich einstimmig für einen Kompromissvorschlag der Verwaltung aus.

Demnach sollen in der diesjährigen Weihnachtszeit am Hauptplatz, am Flößerplatz und am Georg-Hellmair-Platz beleuchtete Bäume aufgestellt werden. Darüber hinaus soll es auch in jedem Stadteil - also in Erpfting, Ellighofen, Pitzling und Reisch - je einen Weihnachtsbaum an den bisherigen zentralen Stellen geben. Auf die Christbäume am Hinteranger (zwei Stück), an der Gedächtniskirche, vor dem Verwaltungsgebäude, auf dem Pater-Rupert-Mayr-Platz und dem Von-den-Hoff-Platz wird aus Energiespargründen hingegen verzichtet.

Christbaumbeleuchtung in Landsberg soll auf LED umgestellt werden

Laut Verwaltung verfügen lediglich die Christbäume am Hauptplatz und am Flößerplatz über einen eigenen Stromanschluss und könnten so mittels Zeitschaltuhr gesteuert werden. Die restlichen werden über vorhandene Straßenbeleuchtungsmasten mit Strom versorgt und dadurch die ganze Nacht über beleuchtet.

Die Rätinnen und Räte beschlossen außerdem, dass die 13 Christbäume ab dem kommenden Jahr mit LED-Lampen beleuchtet werden sollen. Der Stromverbrauch würde dadurch deutlich reduziert werden. In diesem Jahr ist eine Umstellung aber noch kein Thema, da laut Sitzungsvorlage die Lieferzeiten für entsprechende Lichterketten bei rund zwölf Wochen liegen.

"Das ist ein guter Kompromiss"

Im Stadtrat fand der Vorschlag der Verwaltung, weniger Christbäume aufzustellen, Zustimmung. "Das ist ein guter Kompromiss zwischen der Notwendigkeit Energie einzusparen und der Notwendigkeit, ein bisschen was für die Seele zu haben", sagte Christoph Jell.

Nicht zur Diskussion stand die Beleuchtung des Christkindlmarkts. Laut Ernst Müller, Leiter des Ordnungsamts in Landsberg, ist diese bereits auf LED umgestellt. "Wir sind da also schon sparsam."