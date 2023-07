Ensembleschutz in Erpfting: Das Denkmalamt widerspricht der Stadt

Plus Sind in Erpfting wirklich alle Entscheidungen im Einklang mit dem Denkmalamt gefallen? Darüber gibt es unterschiedliche Ansichten.

Darf es zugunsten eines Neubaus weichen oder nicht? Diese Woche wird im Stadtrat ein endgültiger Beschluss über das alte Bauernhaus erwartet. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) hat sich gegen einen Abriss positioniert. Und zuletzt wurde seitens der Verwaltung mehrfach betont, dass im Bereich des Erpftinger Ensembleschutzes stets "im Einklang mit dem BLfD" entschieden worden sei. Die Fachbehörde widerspricht dem jedoch.

Ein Neubau an der Mittelstetter Straße - direkt gegenüber dem Bauernhaus - sticht ins Auge und wurde auch bei der Erpftinger Bürgerversammlung im November thematisiert. Einige der Besucherinnen und Besucher sprachen, bezugnehmend auf das moderne Haus, von einer Ungleichbehandlung bei der Genehmigung von Bauvorhaben. Das BLfD hatte sich nach eigenen Angaben bereits Mitte der 2000er-Jahre mit dem vorherigen Anwesen beschäftigt. Damals habe die Fachbehörde um Unterlagen zur Überprüfung der Instandsetzungsfähigkeit gebeten, da ein Antrag auf Abbruch vorgelegt worden sei. Wie das Bauernhaus gegenüber sei es als Teil des Ensembles denkmalgeschützt gewesen.