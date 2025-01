Entscheidung zur Malteser-Passage wird erneut vertagt

Die VR-Bank Landsberg-Ammersee möchte im Altstadthaus am Hauptplatz 176 ein Kompetenzzentrum errichten. Doch Bank und Stadt ringen nun schon seit zwei Jahren um die künftige Gestaltung der Malteser-Passage, die durch das Gebäude führt. Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss des Stadtrats hätte sich nun eigentlich erneut mit der Angelegenheit befassen sollen. Allerdings beantragte Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne), der krankheitsbedingt Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) vertrat, den Tagesordnungspunkt zu vertagen. Als Grund führte er in der Sitzung ein Schreiben an, das die Stadtverwaltung erst wenige Stunden zuvor erhalten hatte.

Jenes Schreiben einer Kanzlei, die die Bank in der Sache anwaltlich vertritt, sei erst am Mittag eingegangen, so Hartmann zu Beginn der Sitzung. In diesem gehe es um Regelungen zur Passage zwischen Hauptplatz und Hellmairplatz – beispielsweise in Bezug auf die Öffnungszeiten. Diese müssten vertraglich festgehalten werden. Die Stadt wolle das Schreiben genau prüfen, sagte der Zweite Bürgermeister. Er bekräftigte, dass eine „einvernehmliche Lösung“ angestrebt werde. Die Mitglieder des Bauausschusses stimmten der Vertagung des Tagesordnungspunkts letztlich einvernehmlich zu.

„Das Schreiben kam sehr, sehr knapp“, erklärte Hartmann am Tag nach der Sitzung gegenüber unserer Redaktion. Abgesehen von der Prüfung der Stadt müssten auch die Stadträtinnen und Stadträte die notwendigen Unterlagen und ausreichend Zeit haben, um sich auf die Tagesordnungspunkte vorzubereiten. „Wir wollen eine Einigung“, stellt Hartmann klar. Dazu sei es zwischen der Bank und der Stadt bis jetzt noch nicht gekommen.

Ursprünglich wollte die VR-Bank die Passage komplett schließen

Der Standort der VR-Bank Landsberg-Ammersee an der Ludwigstraße platzt aus allen Nähten, das haben die Verantwortlichen in der Vergangenheit bereits mehrmals betont. Der Vorstandsvorsitzende Stefan Jörg hatte im April 2021 im Gespräch mit unserer Redaktion bekannt gegeben, dass die Bank das Altstadthaus am Hauptplatz gekauft hat. Ursprünglich wollte die VR-Bank die vom Hauptplatz zum Hellmairplatz verlaufende Passage schließen. Der Bauausschuss lehnte einen entsprechenden Antrag im Februar 2023 jedoch ab. Der Verzicht auf die Passage widerspreche einem wesentlichen städtebaulichen Ziel des Bebauungsplans, hatte Katja Kaus von der Stadtverwaltung argumentiert. Die VR-Bank schloss den Durchgang aufgrund kleinerer Sicherungsmaßnahmen anschließend für mehrere Wochen. Im Juli vergangenen Jahres wurde schließlich eine überarbeitete Planung vorgelegt. Doch auch mit einer Teilabtrennung der Passage konnten sich die Mitglieder des Stadtrats nicht anfreunden.

Den aktuellen Unterlagen sind laut Sitzungsvorlage zwei Varianten der Grundrissaufteilung zu entnehmen. Während der Öffnungszeiten bleibt der Durchgang demnach in der bisherigen Breite erhalten, der Eingang zur Passage vom Hauptplatz aus erfolgt über eine Schwingtür. Außerhalb der Öffnungszeiten wird eine Glaswand in die Passage geschoben. Damit ist die Passage zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlicher Breite nutzbar. Wie bislang soll der Durchgang nachts wohl komplett geschlossen sein.

Ist die Passage durch die Glaswand zu eng?

Mit diesen neuen Planungen hatte sich der Bauausschuss bereits in einer Sitzung im November auseinandergesetzt – und auch diese wurden mit Skepsis betrachtet. Aufgrund der Glaswand werde die Passage außerhalb der Öffnungszeiten zu eng und damit unattraktiv für bestimmte Nutzer, hatte Wolfgang Neumeier (UBV) gesagt. Für Markus Salzinger (UBV) stellt die vorgesehene Schwingtür eine Barriere dar, die es schwer mache, die Passage zu erkennen. Letztlich kamen Ausschuss und Verwaltung im November überein, eine Entscheidung zu vertagen. Die Vertreter der VR-Bank sowie deren Architekten sollten die Pläne näher erläutern und offene Fragen beantworten.

„Wir arbeiten zusammen mit dem Antragsteller an einer guten und tragfähigen Lösung. Die Gespräche hierzu dauern noch an“, sagt Angelika Urbach, Pressesprecherin der Stadt, auf Nachfrage. „Im Zusammenhang mit der beantragten Nutzungsänderung der erdgeschossigen Ladeneinheit am Hauptplatz 176 ist aus Sicht der Stadt Landsberg die Frage der künftigen Nutzung der Passage von entscheidender Bedeutung.“