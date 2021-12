Entwicklungskonzept: Landsbergs Gewerbeflächen unter der Lupe

Plus Mit einem Entwicklungskonzept möchte die Stadt bestehende Gewerbegebiete optimal nutzen und neue Flächen erschließen. Welchen Stellenwert Nachhaltigkeit dabei hat.

Sind Landsbergs Gewerbegebiete fit für die Zukunft? Und wenn nicht, was muss sich ändern? Diesen Fragen ist eine Beratungsfirma im Auftrag der Stadt Landsberg und in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung ein Jahr lang nachgegangen. Kürzlich wurde das Gewerbeflächenentwicklungskonzept von der Projektleiterin Kerstin Manhart der Firma „CIMA Beratung + Management“ im Stadtrat vorgestellt.