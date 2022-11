Billy Cobham bringt das Landsberger Stadttheater zum Beben

Plus Ein ordentliches Spektakel im Landsberger Stadttheater mit Billy Cobham. Seine Band und er sind eine vereinigende Kraft.

Es ist schon ein ordentliches Spektakel, wenn Billy Cobham hinter seinem Drumset sitzend, kaum zu sehen, das Landsberger Stadttheater zum Beben bringt. Seine Breaks und Triolen, sein Timing und seine Verschiebungen sind seit Jahrzehnten legendär, auch sein spontanes Spiel mit ungeraden (Rock-)Metren, kraftvollen (Funk-)Grooves und vitalem (Jazz-)Swing. Er ist einer der vielseitigsten und intelligentesten Trommler, der einmal auf die Frage, was denn das Schlagzeug im Jazz so speziell mache, antwortete: „Die Drums machen den Beat der Band, bringen sie zum Leben und halten sie zusammen. Sie sind die vereinigende Kraft.“