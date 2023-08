Landsberg

06:15 Uhr

Er bringt Skater und Reggae ins neue Landsberger Lech-Atelier

Stefan Jahns hilft dabei, das Atelier des früheren Landsberger Malers Fritz Paulus in eine Kreativstätte umzuwandeln.

Plus Das Gelände am Waldfriedhof soll zu einer Landsberger Kreativstätte werden. Für Stefan Jahns geht ein Traum in Erfüllung.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

„Gute Vibes“ versprüht Steff (Stefan Jahns) eigentlich immer, egal, ob in seinem Laden Irie Corner in der Landsberger Innenstadt oder wenn man ihn bei einem Musikevent trifft. Doch jetzt haben die vibes noch einmal zugelegt, seit er mithilft, das ehemalige Atelier des Landsberger Malers Fritz Paulus zu einer Kreativstätte umzuwandeln. „Das habe ich mir immer gewünscht für Landsberg, da geht ein großer Traum von mir in Erfüllung“, sagt er und strahlt.

Gefühlt hat Stefan Jahns die letzten zwei Monate in jeder freien Minute im neuen Lech-Atelier gewerkelt, hat geholfen, das Fundament des Wintergartens zu sanieren oder Balken auszutauschen. „Dabei habe ich auch viel gelernt. Ich bin ja kein Handwerker, deshalb habe ich vor allem gestrichen und geputzt“, erzählt der 36-Jährige, der sich der Musik und dem Boardsport verschrieben hat. Beides wird er auch in das ehemalige Paulus-Anwesen bringen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen