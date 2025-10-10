Erfolgreiche Ausflugsfahrt ins Westallgäu

Im Karthäuser-Kloster in Buxheim erwartete die Postsenioren Landsberg/Schongau eine hochinteressant Führung. Sehr beeindruckend war das weltberühmte Chorgestühl mit seiner bewegenden Geschichte. Zwischen 1687 und 1691 hatte der Tiroler Holzschnitzer Ignaz Waibel mit seinen Mitarbeitern das grandiose Chorgestühl geschaffen. Dieses Gestühl wurde wegen finanzieller Nöte der damaligen Besitzer versteigert und kam erst im Jahr 1980 aus England zurück nach Buxheim. 14 Jahre dauerte die Restaurierung und kam sehr teuer. Im Sommer 1994 wurde das Gestühl feierlich wieder in Betrieb genommen.

Im Anschluss hielten die Postsenioren Einkehr im Restaurant "Wirtshaus Wiesenbräu". Danach ging es weiter in das Glasmacherdorf Schmidsfelden. Die Glasmanufaktur konnte man schon an den herrlich bunten Glaskugeln im Vorgarten erkennen. In einem großen Stadel fand eine "Glasmachershow" statt. Die ehemaligen Postler sahen eine sehr interessante, kurzweilige, spannende und humorvolle Vorführung, wie Glas hergestellt wird. Der Glasmacherofen heizt dabei auf 1200 Grad auf. Darin wird das Glasmaterial geschmolzen und ist dann so zäh wie Honig. Die vorführende Glasmacherin zauberte eine Kugel und ein Trinkglas. Das wichtigste bei der Herstellung ist die langsame Abkühlung, sonst zerbricht das Glas. Das geschieht für 24 Stunden in einem Kühlofen mit noch sehr hohen Temperaturen von 470 Grad. Im Anschluss wurde noch das Glasmuseum, der Geschenkeladen und die wunderschönen Glaskunstwerke bewundert. Erinnerungsstücke konnten natürlich auch eingekauft werden. Auf dem Nachhauseweg ging es noch nach Wald in den wunderschönen Landgasthof "Berghof" zu einem leckeren Abendessen. Einen großen Dank sprach der Seniorenbeirat-Sprecher Werner Schnappinger auf der Rückfahrt an Herrn Xaver Fichtl aus, der diesen schönen Ausflug organisiert hatte.

