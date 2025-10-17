Erfolgreiche Begleithundeprüfung

Am 11. Oktober starteten 16 Teams beim Gebrauchs- und Sporthundeverein Landsberg e. V. zur Begleithundeprüfung und stellten sich der Bewertung von BLV-Richterin Sabine Novacek. 14 Mensch-Hund-Teams haben die Prüfung erfolgreich abgelegt, mit dem bestandenen theoretischen Sachkundenachweis legte eine weitere Teilnehmerin die Grundlage für ihre Begleithundeprüfung im Frühjahr 2026. Die Begleithundeprüfung ist das Fundament des Hundesports. Sie ist eine wichtige Voraussetzung für sowohl viele Hundesportarten als auch spezifische Hundeausbildungen, wie zum Beispiel Assistenzhunde, und somit ein bedeutender Schritt für jedes engagierte Mensch-Hund-Team.

Es werden Grundlagen wie Leinenführigkeit, Freifolge, Ablegen und Abrufen nach einem vorgegebenen Laufschema sowie die Unbefangenheit des Hundes und Alltagstauglichkeit im Straßenverkehr geprüft. Dabei wird besonders auf das freudige und harmonische Zusammenspiel zwischen Hund und Mensch geachtet. Die Begleithundeprüfung besteht aus drei Teilen: Zuerst muss der Hundehalter - vor Beginn des praktischen Teils - einen schriftlichen Sachkundenachweis bestehen; danach folgt, nach einer Überprüfung der Unbefangenheit des Hundes, die Vorführung des Laufschemas auf dem Übungsplatz. Der letzte Teil ist der sogenannte Verkehrsteil. Hier ist die soziale Verträglichkeit, die Verkehrssicherheit und Alltagstauglichkeit der Hunde ein wichtiger Bestandteil. Gratulation an alle, die die Prüfung erfolgreich absolviert haben.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!