Erfolgreiche Begleithundeprüfung beim Jagdschutz- und Jägerverein Landsberg am Lech

Seit Anfang März wurde auch dieses Jahr auf dem Hundeplatz in Pürgen wieder fleißig trainiert. In sehr gemischten Gruppen vom kleinen lustigen Terrier bis zum großen Ridgebackrüden, vom Rassehund bis zum Tierschutzfindling kamen jede Woche und bei jedem Wetter ca. 20 Mensch-Hund-Teams, um die Grundschule der Hundeausbildung zu absolvieren und auf die abschließende Begleithundeprüfung hinzuarbeiten.

Alle, die zur Prüfung angetreten sind, haben diese auch bestanden! Herzlichen Glückwunsch! Und weiter üben, denn was nicht abgefragt wird, wird schnell vergessen. Das ist nicht nur bei uns Menschen so, sondern auch bei den Vierbeinern. Die schöne gemeinsame Zeit in den Kursen klang bei einem gemütlichen Abschlussgrillen mit Urkundenübergabe aus.

Weitere Infos für Interessierte unter www.jagd-landsberg/ Hundewesen.de

