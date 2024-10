Erfolgreiche Freiwilligenmesse “Inklusion und Ehrenamt”

Am vergangenen Sonntag fand die Freiwilligenmesse “Inklusion und Ehrenamt” in Kombination mit dem beliebten Kreuzmarkt in Landsberg statt. Auf der Ludwigstraße bot sich eine bunte und lebendige Atmosphäre, bei der zahlreiche Besucher die Möglichkeit hatten, sich an den Ständen von verschiedenen Institutionen und Vereinen über ehrenamtliches Engagement und Inklusionsprojekte zu informieren.

Viele Interessierte nutzten die Gelegenheit, um sich über die Möglichkeiten des Ehrenamts zu erkundigen. Die teilnehmenden Organisationen, die sich vor Ort präsentierten, waren durchweg begeistert von dem großen Interesse. Auch zum Thema Inklusion konnte Frau Vokrouhlik, Leiterin der Koordinationsstelle im Landratsamt Landsberg am Lech, Auskunft geben und Ideen zur Umsetzung weitergeben. Das Fazit des Tages: Alle waren zufrieden – sowohl die Organisatoren, die teilnehmenden Institutionen als auch die Besucher, die mit neuen Eindrücken und Möglichkeiten nach Hause gingen.

Die Koordination der Freiwilligenmesse „Inklusion und Ehrenamt“ wurde vom bayernweiten Projekt: „Inklusion durch Engagement – Menschen mit Beeinträchtigungen für ein Engagement gewinnen“ von der lagfa bayern e.V. ermöglicht und von den Koordinationsstellen Ehrenamt und Inklusion vom Landratsamt organisiert. Die finanzielle Förderung ermöglichte das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales. In Kooperation mit dem Kreuzmarkt, organisiert vom Sport- und Veranstaltungszentrum der Stadt Landsberg am Lech, war die Messe ein voller Erfolg und hat gezeigt, wie groß das Potenzial und das Interesse am Ehrenamt in der Region ist.

Falls Sie Interesse an ehrenamtlicher Tätigkeit haben oder an inklusiven Projekten, melden Sie sich gerne im Landratsamt Landsberg am Lech bei: Brigitte Schlecht (brigitte.schlecht@lra-ll.bayern.de), Tel.: 08191/129-1559 - Koordinationsstelle Ehrenamt Nicole Vokrouhlik (nicole.vokrouhlik@lra-ll.bayern.de), Tel.: 08191/129-1274 - Koordinationsstelle Inklusion