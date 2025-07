Erfolgreiche Junior 1 und Junior 2 Prüfungen an der Städtischen Sing- und Musikschule

Schuljahresendspurt an der Städtischen Sing- und Musikschule: Zu den letzten freiwilligen Juniorprüfungen des auslaufenden Schuljahres am 3. Juli 2025 meldeten sich noch einmal zahlreiche Schülerinnen und Schüler der Lehrkräfte Birgit Abe (Violine), Somin Cha (Violine / Viola), Jeanette Höfer (Klarinette / Saxofon / Fagott), Dennis Egger (Schlagwerk) und Susanne Müller (Querflöte) und stellten ihre musikalischen Fähigkeiten und Kenntnisse erfolgreich unter Beweis.

Eine konzertante Prüfungssituation zu meistern, verlangt neben technischer Präzision auch ein hohes Maß an Konzentration, emotionaler Ausdruckskraft und Mut. Die jungen Instrumentalistinnen und Instrumentalisten zeigten, dass sie dieser Herausforderung gewachsen sind.

Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Junior-1-Prüfung an Konstantin Epple, Theresa Lichtscheidel, Ayla Dogan und Meliha Bozan (alle Violine), an Silas Rückinger, Paula Trettin, Alois Mazur und Antonia Biber (alle Klarinette), an Korbinian Zerle (Saxofon), an Vincent Busse, Moritz Odenthal und Jonathan Itzel (alle Schlagzeug), sowie an Carla Wünscht (Querflöte).

Gratulation zur erfolgreich absolvierten Junior-2-Prüfung an Alma Dirauf, Louisa Cremmel und Swara Dudhani (alle Viola), an Elisa Kujat (Violine), an Moritz Bayer (Fagott), an Johanna Buck, Jonas Lüdtke und Bruno Brost (alle Saxofon), an Finja Heißler (Querflöte) und Jonathan Itzel (Schlagzeug).

