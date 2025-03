Erfolgreicher Kinoabend der Regionenmarke Lansberg Ammersee Lech

Ein rundum gelungener Abend voller Filmgenuss: Der Kinoabend der Regionenmarke Landsberg Ammersee Lech am 11. März 2025 mit dem Film „September 5 – the day terror went live“ lockte zahlreiche Besucher aus Politik und Wirtschaft in das Olympia Filmtheater in Landsberg. Die Veranstaltung verdeutlichte die Rolle der Film- und Medienbranche im Landkreis. Nach der Begrüßung durch Landrat Thomas Eichinger, bekamen die Gäste des Abends einen Einblick in die Filmproduktionen in den Penzing Studios auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes durch den Geschäftsführer Joe Neurauter.

Auf einer Fläche von 40.000 m² geben sich internationale Hollywoodgrößen wie Nicole Kidman und Pierce Brosnan die Klinke in die Hand. Gedreht wurde dort unter anderem: Nine Perfect Strangers mit Nicole Kidman, Cliffhanger 2 mit Pierce Brosnan, das Remake von The Crow, der Münchner Tatort Charlie mit Batic und Leitmayr, Aktenzeichen XY sowie der 2024 Oscar und Golden Globe nominierte Film September 5.

Auch für die regionale Wirtschaft ist das aufstrebende Filmstudio ein Gewinn. Studien zufolge wird für jeden Euro an Filmproduktionen drei Euro Wertschöpfung in einer Region geschaffen, so Joe Neurauter weiter im Interview mit Herrn Landrat Thomas Eichinger. „Als konkretes Beispiel, der Kulissenbau für Cliffhanger 2 beschäftigte allein über 70 Tischler und Maler, die die Kulissen gebaut haben. Auch Gastronomie und Hotellerie profitieren natürlich. Im letzten Jahr hatten wir etwa 60.000 Übernachtungen im Umkreis von Penzing.“, erläuterte Herr Neurauter.

Die Stärken und Besonderheiten der Region hervorzuheben, die regionale Identität zu festigen und ein starkes regionales Netzwerk auszubauen, das möchte die Regionenmarke Landsberg Ammersee Lech für den Landkreis erreichen. „Es war schön zu sehen, dass der Abend bei unseren Gästen gut ankam und auch neue Kontakte geknüpft werden konnten. Oft ist uns gar nicht bewusst, was direkt vor unserer Haustür Spannendes passiert. Für weitere Informationen und kommende Veranstaltungen besuchen Sie www.landsberg-ammersee-lech.de.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.