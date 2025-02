Erfolgreiches Audit beim ADAC in Landsberg

„Das Ressort Test und Technik (des ADAC) konzentriert sich weiterhin auf die Schwerpunkte Sicherheit, bezahlbare Mobilität, Verfügbarkeit und Nachhaltigkeit und legt verstärkt Wert auf die Erschließung der Zielgruppen Fußgänger, Radfahrer, Camper sowie Alleinreisende. Zudem bleibt das Ressort ein verlässlicher Unterstützer bei der Nutzung von Strom, insbesondere im Bereich der Elektromobilität.” So lautet das Fazit vom jüngsten ISO-Audit im ADAC Technik Zentrum im Landsberger Industriegebiet Lechwiesen. Auditor Wilhelm Brakhahn von der DQS (Deutsche Gesellschaft zur Qualifizierung von Managementsystemen) in Frankfurt lobte außerdem: “Die Umsetzung der Prozesse erfolgt durch sehr gut qualifizierte und motivierte Mitarbeiter. Es besteht ein umfassendes Wissen mit langjähriger Erfahrung und einer ausgeprägten Motivation der Mitarbeiter.” Er hob “das durchgängig sehr hohe Qualitätsbewusstsein, die Kooperationsbereitschaft und den aktiven Umgang mit Fehlern und Verbesserungen der Führungskräfte und Mitarbeiter in allen Bereichen” hervor.

Im Team von Reinhard Kolke sei “die Medienreichweite erneut signifikant gestiegen. Mit 190 einzelnen Veröffentlichungen wurde das anvisierte Ziel überschritten, eine hohe Wahrnehmung der TET Themen konnte damit weiterhin sichergestellt werden.” QM-Beauftragter Markus Sippl freute sich bei der Abschlussbesprechung, dass “die Installation eines modernen Prüfstands für E-Fahrzeuge (Testlabor E-Mobilität) sehr gut realisiert werden konnte” und dass “im Zuge der Weiterentwicklung von Verbraucherschutztests neue Technologien wie Big Data und künstliche Intelligenz” berücksichtigt werden.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.