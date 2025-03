In Landsberg hat sich am Freitagmittag gegen 13.15 Uhr ein Unfall in der Münchner Straße ereignet. Krankenwagen und Feuerwehr rückten an. In der Folge staute sich der Verkehr in der Neuen Bergstraße, der Altstadt und der Katharinenstraße. Zur Ursache und Schwere des Unfalls konnte die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion noch keine Angabe machen. (AZ)

