Landsberg

vor 33 Min.

Ernährung: Wie man lernt, auf nichts verzichten zu müssen

Plus Die Fastenzeit ist für viele eine Zeit des Verzichts. Das muss nicht sein, findet eine Landsberger Ernährungsberaterin.

Von Sarah Schöniger

In der Fastenzeit auf „ungesunde Lebensmittel“ zu verzichten, das ist ein Anfang. Wer aber langfristig und nachhaltig etwas für die eigene Gesundheit tun will, muss lernen, dass es nicht um Verbote, sondern um das richtige Maß geht. Das sagt die zertifizierte Ernährungsberaterin Viola Glissmann aus Landsberg. Unsere Redaktion hat mit ihr über gesunde Ernährung gesprochen.

Immer öfter treten die religiösen Aspekte der christlichen Bräuche in den Hintergrund. An Weihnachten steht die Familie im Mittelpunkt, an Ostern sucht man bunte Eier, und in der Fastenzeit? Ja, da dreht sich alles um die Gesundheit. Man verzichtet auf Alkohol, isst weniger Fleisch oder Süßes und hofft noch ein paar Pfunde bis Ostern zu verlieren. Dabei ist das Fasten während der Fastenzeit, um abzunehmen oder um sich allgemein gesünder zu ernähren, nicht wirklich nachhaltig. Schon beim Osterbrunch fällt der eine oder die andere wieder in alte Muster zurück – der Jo-Jo-Effekt lässt grüßen. Wer aber die Fastenzeit als Ansporn nehmen will, sich langfristig gesund zu ernähren, der sollte laut Glissmann grundlegend verstehen, wie eine ausgewogene Ernährung aussieht und was für eine dauerhafte Ernährungsumstellung wichtig ist.

