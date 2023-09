Unbekannte stehlen bei Landsberg Solarmodule im Wert von 70.000 Euro

Südlich von Landsberg werden Module im Wert von rund 70.000 Euro erbeutet. Die Polizei ermittelt wegen Bandendiebstahls.

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag aus einem in Bau befindlichen Solarfeld in Friedheim südlich von Landsberg knapp 600 Solarmodule gestohlen. Wie berichtet, errichten dort die Stadtwerke Landsberg eine der größten Fotovoltaik-Freiflächenanlagen in der Region.

Wie die Polizei meldet, gelang es den Kriminellen, in der Zeit zwischen 16.30 und 7 Uhr unbemerkt die schweren Solarmodule mit einem Gesamtgewicht von etwa 15 Tonnen auf Fahrzeuge zu verladen und diese über einen Feld-Waldweg Richtung Westen abzutransportieren. Die in der Nacht erbeutete Ware hat laut Polizei einen Gesamtwert von rund 70.000 Euro. Bereits Mitte Juli waren auf einer Baustelle in Denklingen zahlreiche Paletten mit Solarmodulen entwendet worden.

Die Polizei ermittelt wegen schweren Bandendiebstahls

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls übernommen und bittet Zeugen darum, Beobachtungen, die mit dem oben geschilderten Solarmoduldiebstahl in Verbindung stehen können, unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch