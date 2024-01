Erneuter Unfall mit Radfahrerin am Katharinenberg in Landsberg

Eine 18-jährige Radfahrerin wird bei einer Kollision an Landsberger Unfallschwerpunkt verletzt.

An der Kreuzung von Katharinenstraße und Dominikus-Zimmermann-Straße in Landsberg kommt es immer wieder zu Unfällen zwischen Radfahrern und Autofahrern, so auch am Mittwochmittag. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, wollte eine Frau, stadtauswärts fahrend, nach links in die Dominikus-Zimmermann-Straße fahren. Der Gegenverkehr hatte angehalten, um sie abbiegen zu lassen.

Radfahrerin stürzt in Landsberg und verletzt sich leicht

Eine ebenfalls vorfahrtsberechtigte 18-jährige Radfahrerin, die auf dem Radweg stadteinwärts unterwegs war, bemerkte dies aber zu spät und ihre Bremsen blockierten. Sie konnte laut Polizei einen Zusammenstoß vermeiden und touchierte das Auto nur leicht, kam dabei aber zu Sturz. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (chmü)