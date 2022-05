Eröffnung des Landsberger Inselbads wird sehnsüchtig erwartet

Plus Wie beliebt das Landsberger Inselbad ist, zeigt sich schon vor der Öffnung der Kassen. Unter den Besucherinnen und Besuchern wird aber auch intensiv über die Umbaupläne diskutiert. Dazu gibt es eine klare Tendenz.

Gerade noch rechtzeitig wurde im Landsberger Inselbad alles fertig für den Start: Sogar der neue Sprungturm war noch kurz vor der Eröffnung am 1. Mai gekommen. Und dass es die Gäste kaum erwarten können, wieder in „ihr“ Inselbad zu gehen, war schon vor der Eröffnung um 9 Uhr zu sehen. Doch nicht alle waren begeistert, und das hängt mit den Umbauplänen, die vor Kurzem bekannt wurden, zusammen: Die Terrasse im Inselbad sorgt für viel Diskussion, aber sie ist nicht der einzige Kritikpunkt.