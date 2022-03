Auto überschlägt sich bei Landsberg: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Plus Bei Landsberg ist ein Fahranfänger offenbar zu schnell unterwegs. Sein Auto überschlägt sich - der 18-Jährige und seine Beifahrerin werden verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, ist am Dienstagabend ein 18-jähriger Autofahrer von Landsberg kommend Richtung Erpfting gefahren. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er nach rechts ins Bankette. Anschließend lenkte er vermutlich zu stark gegen und fuhr zurück über die Fahrbahn nach links von der Straße.