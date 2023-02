Landsberg

vor 17 Min.

Erster Poetry-Slam des Jahres in Landsberg

Erster Poetry-Slam der Saison in Landsberg mit Moderator Ko Bylansky (vorne).

Plus Der Start in die Landsberger Poetry-Slam-Saison verläuft erfolgreich. Der Sieger reist extra aus Düsseldorf an.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Erster Poetry-Slam im Stadttheater Landsberg und gleich so ein erfolgreicher: Im Theatersaal gab es nur im zweiten Rang noch freie Plätze. Das Publikum, nach Alter, Geschlecht und wie sich im Verlauf des Abends herausstellte, auch Vorlieben, was die Texte betrifft, bunt gemischt, zeigte sich den zehn Poeten beziehungsweise ihren Texten gegenüber höchst aufgeschlossen. Und wurde dafür am Ende der Veranstaltung auch gelobt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen