Am Dienstag geht die Schule wieder los und für viele Erstklässler beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Waltraud Dörre, 1940 geboren, hat ihre Kindheit im Vorderen Anger in Landsberg verbracht und erinnert sich noch gut an ihr erstes Schuljahr, das von der Not der Nachkriegszeit und dem außerordentlichen Engagement ihrer Lehrerin geprägt war.

Dagmar Kübler