Erwartungen nicht erfüllt: Fanfare Ciocarlia im Landsberger Stadttheater

Plus Die Balkan-Brass-Band Fanfare Ciocarlia präsentiert ein technisch beeindruckendes Konzert. Der Funke will aber nicht überspringen.

Fanfare Ciocarlia – das ist ein großer Name, wenn nicht der größte im Bereich des Balkan-Brass. Entsprechend hoch gesteckt waren auch die Erwartungen des Landsberger Publikums, das es geschafft hatte, eine Karte für den Auftritt der Bläsercombo aus Rumänien im restlos ausverkauften Stadttheater-Foyer zu ergattern. Diesen Erwartungen konnte die Roma-Band zum Teil entsprechen. Und zum anderen auch nicht. Es wurde getanzt und geschwitzt, gejubelt und geklatscht. Doch so ganz mitnehmen auf ihre rasende Fahrt konnte die Band die Konzertbesucher nicht.

Balkan-Brass, man möchte fast sagen, Balkan-Speed-Brass, ist hauptsächlich von der traditionellen Volkstanz-Musik Rumäniens und der Roma geprägt. Die Musiker von Fanfare Ciocarlia kommen ursprünglich aus einem Dorf in Nordost-Rumänien, in dessen Region sie für Familienfeiern engagiert wurden. Die Band besteht aus zwölf Musikern, die verschiedene Blasinstrumente sowie Percussion spielen und ab und zu auch singen. Sie wurden Ende der 1990er-Jahre für die internationale Musikszene entdeckt und kamen dann ganz groß heraus, tourten durch Europa, Amerika, Kanada.