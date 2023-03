Landsberg

Es gibt wohl doch kein genossenschaftliches Wohnen am Wiesengrund

Am Wiesengrund in Landsberg sollen neue Wohnungen entstehen. Für das Baufeld B wird es aber wohl doch kein Genossenschaftsmodell geben.

Plus Die Genossenschaft Raumfair sollte am Wiesengrund in Landsberg genossenschaftliches Wohnen realisieren. Doch nun sind die Pläne vom Tisch.

Eigentlich sollte die Genossenschaft Raumfair aus Regensburg neue Wohnungen im Baufeld B am Landsberger Wiesengrund realisieren. Doch daraus wird nun doch nichts: Wie Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) im Rahmen eines Pressetermins bekannt gab, wurde die Reservierung ausgesetzt. Sie bedauere diesen Schritt, allerdings bestehe keine andere Wahl, da die Preisentwicklung im Bausektor der Genossenschaft zusetze. Unsere Redaktion hat dazu auch mit Raumfair-Vorstand Thomas Winter gesprochen. Wie es mit dem Projekt am Wiesengrund jetzt weitergeht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

